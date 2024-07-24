Дочь Валерия Меладзе крестила грудного сына

25-летняя дочь Валерия Меладзе Софико крестила грудного сына. В Сети появились семейные кадры из церкви.

Летом 2024 года Валерий Меладзе стал дедушкой: его дочь Софико родила сына Георгия. На днях звездная мама крестила первенца. Крестной ребенка стала сестра Софико — Арина. Именно она опубликовала кадры с таинства. Примечательно, что Арина не стала уточнять, где прошло крещение и присутствовал ли на нем Валерий.

Напомним, что Софико ведет непубличный образ жизни. В 2022 году она вышла замуж за топ-менеджера Савву Байбакова, чей отец занимается поставкой угля в страны Европы. Наследница Меладзе пыталась вести ресторанный бизнес, но дело оказалось убыточным.

Ранее сообщалось, что российские олигархи больше не зовут на корпоративы Валерия Меладзе. Подробности читайте в этой новости.

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