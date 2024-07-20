Теряет миллионы: российские олигархи объявили негласный бойкот певцу Валерию Меладзе

После начала спецоперации на Украине исполнитель хита «Салют, Вера!» Валерий Меладзе покинул Россию, в которой он зарабатывал большие деньги не только на концертах, но и корпоративах. После политических высказываний от певца российские олигархи объявили ему негласный бойкот.

Меладзе периодически приезжает в Россию по делам. Говорят, что он не против вернуться в страну, но сделать это ему будет непросто. Если раньше олигархи с удовольствием звали артиста на мероприятия, то сейчас все изменилось.

В тусовке говорят, что большинство обеспеченных россиян стараются выражать свою патриотическую позицию. Поэтому они приглашают на свои вечеринки звезд, которые ее разделяют.

«Поэтому Валерий Меладзе в их списки давно не попадает: ему объявили негласный бойкот. Он лишился очень больших денег из-за своей неоднозначной позиции — сотен миллионов», — пишет mk.ru.

Заменой Меладзе стал Сосо Павиашвили, который не хуже справляется со своей задачей. Частные компании вообще стараются не звать подобных артистов, чтобы не навлечь на себя беду.

Промоутер Сергей Лавров подтвердил, что раньше Меладзе зарабатывал очень приличные деньги. Особенным спросом он пользовался в южной части страны. Но сейчас заказов на выступление исполнителя не поступает, добавил он. Такая же ситуация обстоит и с Софией Ротару.

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что о братьях Меладзе необходимо забыть.