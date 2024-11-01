Дочь Валентина Юдашкина Галина отметила Хэллоуин с мужем и детьми в Дубае

Дочь Валентина Юдашкина отметила Хэллоуин с мужем и детьми в Дубае. Галина рассказала о семейном торжестве в личном блоге.

В ночь с 31 октября на 1 ноября Галина и ее семья посетили закрытую вечеринку в Дубае. Наследница модельера и вдова выбрали лаконичные образы, надев черное платье, подчеркнувшее фигуру. Супруг Галины и дети с фантазией подошли к нарядам. Так, Петр Максаков решил стать на один вечер Гарри Поттером. Старший сын пары примерил костюм динозавра, младший — монстра, а дочка Агата перевоплотилась в маленькую фею.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на публикацию, оценив подготовку семейства к празднику.

«Какие классные! Я, конечно, всех люблю, но Агату больше всех», — написали подписчики.

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