Алла Пугачева поддержала вдову Валентина Юдашкина в день его рождения

Певица Алла Пугачева поддержала вдову модельера Валентина Юдашкина Марину в день его рождения. Примадонна была лаконичной и оставила одно слово.

Марина Юдашкина почтила память мужа словами: «Дорогой Валечка! Сегодня тебе могло исполниться 61 год! Как же люблю тебя и скучаю!»

Под снимком оставили комментарии многие звезды. Пугачева написала: «Незабываемый».

Певец Александр Буйнов отметил: «Марина, привет. Очень не хватает Вали, но в душе он всегда с нами».

Артистка Наташа Королева оставила следующие слова: «Светлая память».

Напомним, что Пугачева прилетала на похороны Юдашкина в мае 2023 года. Модельер скончался 2 мая после длительной борьбы с раком. За два дня до него умер дизайнер Вячеслав Зайцев.

Ранее сообщалось, что Пугачева передала прощальные слова композитору Вячеславу Добрынину. Он умер 1 октября от осложнений после инсульта.