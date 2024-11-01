НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 ноября 2024, 11:22
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51-летняя жена Стаса Михайлова надела на свидание с ним платье с сеткой

51-летняя жена Стаса Михайлова надела на свидание с ним платье с сеткой

© Starface.ru

51-летняя жена Стаса Михайлова надела на свидание с ним платье с сеткой. Инна показала смелый образ в соцсети.

Стас Михайлов и его жена находятся в Дубае, где решили устроить романтический вечер. Для выхода в свет Инна выбрала короткое черное платье с сеткой. Она дополнила образ макияжем с акцентом на глаза и легкой укладкой.

К слову, фолловеры оценили наряд Инны, назвав его королевским.

«Вау! Ничего не сказать! Какая красивая! Платье — огонь», — написали подписчики.

51-летняя жена Стаса Михайлова надела на свидание с ним платье с сеткой

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Стас появился на ужине в классическом костюме с черной рубашкой, расстегнув ее пуговицы.

Ранее 55-летний певец Стас Михайлов поднял ценник на корпоративы до 9 миллионов рублей. Подробности читайте в этой новости.

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Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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