51-летняя жена Стаса Михайлова надела на свидание с ним платье с сеткой. Инна показала смелый образ в соцсети.

Стас Михайлов и его жена находятся в Дубае, где решили устроить романтический вечер. Для выхода в свет Инна выбрала короткое черное платье с сеткой. Она дополнила образ макияжем с акцентом на глаза и легкой укладкой.

К слову, фолловеры оценили наряд Инны, назвав его королевским.

«Вау! Ничего не сказать! Какая красивая! Платье — огонь», — написали подписчики.