51-летняя жена Стаса Михайлова надела на свидание с ним платье с сеткой
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51-летняя жена Стаса Михайлова надела на свидание с ним платье с сеткой. Инна показала смелый образ в соцсети.
Стас Михайлов и его жена находятся в Дубае, где решили устроить романтический вечер. Для выхода в свет Инна выбрала короткое черное платье с сеткой. Она дополнила образ макияжем с акцентом на глаза и легкой укладкой.
К слову, фолловеры оценили наряд Инны, назвав его королевским.
«Вау! Ничего не сказать! Какая красивая! Платье — огонь», — написали подписчики.
Стас появился на ужине в классическом костюме с черной рубашкой, расстегнув ее пуговицы.
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