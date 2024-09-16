Дочь уехавшей из РФ Ксении Раппопорт Аглая Тарасова улетела в США

Старшая дочь уехавшей из России актрисы Ксении Раппопорт получила большую популярность после выхода фильма «Холоп 2». 30-летняя Аглая Тарасова решила провести отпуск за границей и отправилась в США.

Звезда поделилась кадрами из путешествия в своем блоге. На одном из снимков Аглая запечатлена в Лос-Анджелесе в компании фотографа Лоры Лион.

Для вечера Тарасова выбрала короткое платье черного цвета и неброский макияж.

В марте 2024 года состоялась премьера сериала «Морозко», в котором главные роли исполнили Никита Ефремов и Аглая Тарасова. По словам актера, у него остались приятные впечатления от съемок с коллегой. Ефремов назвал Тарасову «очень теплой, любящей и заботливой».

Также сообщалось, что в январе 2024 года Данила Козловский и Ксения Раппопорт в Лондоне прочли «Несерьезные рассказы». Позже уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова заявила, что актеры якобы лишились из-за нее работы, так как вышли с ней на одну сцену и приняли участие в ее благотворительном мероприятии.