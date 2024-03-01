Чулпан Хаматова сообщила, что Козловский и Раппопорт лишились из-за нее работы

Чулпан Хаматова сообщила, что Данила Козловский и Ксения Раппопорт лишились из-за нее работы. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на новое интервью актрисы.

В январе 2024 года Данила, Ксения и Чулпан вышли на одну сцену в Лондоне. Актеры прочли «Несерьезные рассказы». По словам Хаматовой, они с коллегами выступили с целью благотворительности. Артисты передали все заработанные деньги клиникам для тяжелобольных детей.

Примечательно, что после выступления в Лондоне Козловский и Раппопорт не выходили на театральную сцену. Чулпан убеждена, что они лишились работы из-за нее.

«Для Козловского и Раппопорт стоять со мной на одной сцене было токсично, это имело для них последствия. Они без работы сидят: и Даня, и Ксения. После того, как они встали со мной на одну сцену, по ним «проехались»», — высказалась знаменитость.

Чулпан отметила, что предупреждала коллег о возможных последствиях. Однако они решили, что помощь детям важнее карьеры.

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