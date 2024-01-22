Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк сообщила о необычной поездке

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна уехала в деревню к семье. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

«Я сейчас отдыхаю с родными. Уехала в домик в деревне, бабуля блинами откормила. В общем, не жизнь, а малина», - рассказала наследница звезды.

В конце декабря минувшего года стало известно о возвращении Анны Заворотнюк в Россию. Дочь онкобольной актрисы прилетела в Москву из Дубая, где живет на протяжении последних двух лет. Девушка признавалась, что переезд в ОАЭ связан с работой его супруга, с которым она познакомилась во время учебы в Нью-Йорке девять лет назад.

Наследница Заворотнюк также признавалась, что не сможет навсегда покинуть Россию, где живут ее родные и близкие. Она уточнила, что ей не нравится жизнь на два города, однако в настоящий момент другого решения нет.

Ранее сообщалось, что семья тяжелобольной Анастасии Заворотнюк завела ежика Витальку.