«Очень любит сидеть на ручках»: Заворотнюк рассказала о пополнении в семье

В семье тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, появился новый питомец. Родные знаменитости завели ежика по кличке Виталька.

О новом питомце рассказала дочь звезды Анна на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«У нас появился новый друг. Виталька очень сидеть на ручках и фотографироваться, весь в меня», — сказала Анна.

Подписчики предположили, что ежика завели для пятилетней дочери Анастасии Милы. При этом они предупредили: животное может занести в дом клещей и паразитов. Для организма тяжелобольной Заворотнюк это может быть опасно, поскольку она ослаблена после борьбы с раком.

Ранее блогер Антон Суворкин заявил, что муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев якобы изменяет звезде. Он утверждает со ссылкой на источники, что пара находится на грани развода. Подробности читайте в этой статье.