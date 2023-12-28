Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк вернулась в Россию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о возвращении в Россию. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«Мы дома», — написала наследница актрисы, поделившись кадром из самолета.

Анна уточнила, что планирует провести новогодние праздники с семьей.

Известно, что дочь Заворотнюк переехала из России в Дубай в 2022 году. Тогда девушка признавалась, что отъезд связан с работой супруга, а не с политическими событиями. Анна девять лет состоит в отношениях с предпринимателем, чье имя держит в секрете. В 2021 году модель объявила о своей помолвке, однако ничего не рассказывала о свадьбе.

Заворотнюк отмечала, что не сможет уехать из России навсегда, где остаются ее родственники. 27-летняя модель регулярно приезжает в Москву, однако пока вынуждена жить на два города.

Ранее сообщалось, что супруг тяжелобольной Заворотнюк Петр Чернышев появился в образе князя Потемкина в шоу Татьяны Навки.