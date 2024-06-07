Дочь Сергея Шойгу рассказала о российской альтернативе шоу «Форт Боярд». Об этом сообщает РБК.

Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера, заявила, что в России снимут альтернативу популярного шоу. При этом в российской версии сохранят специфику проекта, которую полюбили зрители. Речь идет про «исторический антураж, дух приключений и атмосферу таинственности».

Примечательно, что Ксения не стала раскрывать личность ведущего.

Как утверждает источник, 6 июня СТС заключил соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов», где телеканал снимет альтернативу французской телеигры.

Ранее бывший зять Шойгу расстался с возлюбленной и намекнул на новый роман. Подробности читайте в этой новости.

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