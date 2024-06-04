«Сердце мое разбито»: бывший зять Шойгу расстался с возлюбленной Анной и намекнул на новый роман

Блогер Алексей Столяров подтвердил расставание с возлюбленной Анной, которая работала в команде артистки Вали Карнавал. При этом он признался, что уже не свободен, но личность новой избранницы раскрывать не стал.

После того, как бывший зять секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу расстался с Ксенией Шойгу, он начал новые отношения. И хоть роман он старался скрывать, поклонники все равно довольно быстро вычислили, кто украл его сердце. Ею оказалась Анна – менеджер Вали Карнавал. Столяров был с ней чуть меньше года и по какой-то причине решил оборвать связь.

Подробностей Алексей не сообщил, но признался, что, несмотря на расставание, он не холостяк.

«Сердце мое разбито очень сильно, но я не свободный человек, и мое сердце всегда будет занято. На самом деле хочется найти своего человека. У меня есть, но я не уверен в этом. Это сложный период», - заявил блогер в шоу «ТОП».

Отметим, что Алексей всегда скрывает личную жизнь. Даже о его романе с Ксенией Шойгу стало известно не сразу. Расстались они без скандалов, и сейчас оба участвуют в воспитании дочери Миланы.

Ранее дочь Сергея Шойгу публично поздравила мать с днем рождения.