Дочь певицы Славы с мужем покинула Россию
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Дочь певицы Славы Александра Морозова с супругом улетела из России. Об этом наследница звезды сообщила в своем микроблоге.
По словам артистки, в настоящий момент они с мужем отдыхают на островах.
«Москва-Сейшелы», — поделилась она.
Напомним, Александра Морозоа 25 ноября 2022 года вышла замуж за своего бойфренда Андрея Дедова. Влюбленные официально узаконили свои отношения в ЗАГСе Барвихи. В январе прошлого года стало известно, что Александра ждет ребенка, и 30 марта у пары родился сын, которого назвали Арсением. Пара улетела на Сейшелы вдвоем, оставив наследника с бабушками и дедушками.
Ранее дочь Славы отреагировала на критику резкого похудения и заявила, что весит 49 кг после родов.
Также Александра Морозова рассказала о совете матери в воспитании сына.