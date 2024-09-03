Дочь певицы Славы с мужем покинула Россию

Дочь певицы Славы Александра Морозова с супругом улетела из России. Об этом наследница звезды сообщила в своем микроблоге.

По словам артистки, в настоящий момент они с мужем отдыхают на островах.

«Москва-Сейшелы», — поделилась она.

Напомним, Александра Морозоа 25 ноября 2022 года вышла замуж за своего бойфренда Андрея Дедова. Влюбленные официально узаконили свои отношения в ЗАГСе Барвихи. В январе прошлого года стало известно, что Александра ждет ребенка, и 30 марта у пары родился сын, которого назвали Арсением. Пара улетела на Сейшелы вдвоем, оставив наследника с бабушками и дедушками.

Ранее дочь Славы отреагировала на критику резкого похудения и заявила, что весит 49 кг после родов.

Также Александра Морозова рассказала о совете матери в воспитании сына.