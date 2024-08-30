Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала о совете мамы в воспитании сына

Александра Морозова открывает творческую студию для детей Bloom-Bloom в центре Москвы. По словам Александры, семья, в том числе и звездная мама, поддержала ее в создании нового проекта. Морозова успешно совмещает ведение бизнеса и материнство, основываясь на опыте родительницы. В беседе с сайтом «Страсти» Александра рассказала, какой совет дала ей певица Слава в воспитании сына.

«Мама, на самом деле, дала много хороших советов. Один из них — если ребенок упал несильно или его что-то расстроило, то не надо акцентировать на это внимание, иначе он будет еще больше плакать. А если поступить наоборот, то он встанет и пойдет дальше. Также она мне посоветовала не слушать никого, делать так, как велит сердце, потому что материнское сердце лучше всего знает, что нужно для ребенка», — высказалась Морозова.

По словам Александры, она ставит на первое место семью, несмотря на желание самореализоваться. Ее главная цель — сделать так, чтобы сыну было хорошо.

«Мой совет будущим мамам — не бояться и не искать подходящий момент для того, чтобы стать родителем, потому что подходящего момента никогда нет. Несмотря на сложности, это самое большое счастье! У вас появится человек, который будет искренне любить всей душой и всячески это выражать, поэтому не бойтесь становиться родителем», — резюмировала Александра.