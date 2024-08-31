«Вешу 49 кг, все хорошо, я здорова»: дочь певицы Славы ответила на критику резкого похудения после родов

25-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова вышла замуж в октябре 2022 года, а через несколько месяцев впервые стала мамой. После рождения сына девушка долго восстанавливалась и набрала лишний вес, но затем смогла заметно похудеть. Многие раскритиковали внешний вид дочери артистки и отметили, что она стала выглядеть изможденной и нездоровой. В личном блоге Александра Морозова ответила недоброжелателям и заявила, что чувствует себя прекрасно в нынешнем весе.

Девушка осудила тех, кто указывает ей на проблемы со здоровьем и критикует ее внешность. По словам Александры Морозовой, во время беременности она поправилась, и многие утверждали, что она «слишком много набрала», а после родов похудела, но ее продолжили критиковать. Дочь Славы отметила, что сейчас она вернулась к прежнему весу, который был у нее до беременности, и чувствует себя хорошо, а обсуждать чужую внешность — «бестактно».

«Спустя год я похудела и пришла в форму, в которую стремилась. Вешу 49 кг. Теперь люди говорят: „Сашенька, Вы очень болезненно выглядите, Вам не нужно худеть, набирайте массу“. Обсуждать внешний вид человека — супербестактно. Я к этому весу стремилась. Со мной все хорошо. Я здорова», — заявила Александра Морозова.

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