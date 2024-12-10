Дочь Охлобыстина заявила, что ей активно пишут мужчины после сорванной свадьбы

Дочь Ивана Охлобыстина заявила, что ей активно пишут мужчины после сорванной свадьбы. Варвара рассказала о жизни после расставания в соцсети.

У дочери Ивана отменилась свадьба за неделю до мероприятия. По словам девушки, ей удалось сохранить дружеские отношения с бывшим избранником и его матерью. Как выяснилось, Варвара не осталась без мужского внимания.

«Мне уже третий день активно пишут мужчины. Я задаю им только один вопрос: «Ты рокер или байкер?». Спасибо, пап!» — написала девушка.

Ранее сообщалось, что 58-летний актер Иван Охлобыстин станет дедушкой в третий раз. Его дочь Евдокия объявила о беременности. Подробности читайте в этой новости.

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