58-летний актер Иван Охлобыстин станет дедушкой в третий раз

Актер Иван Охлобыстин станет дедушкой в третий раз. Дочь 58-летней звезды «Интернов» Евдокия объявила о беременности.

В личном блоге наследница артиста опубликовала новые фото, на которых продемонстрировала округлившийся живот. Девушка лежала в ванной в белой сорочке в окружении белых цветов. Примечательно, что о своем положении Евдокия решила рассказать в свой день рождения.

«Мне 27, невозможно в это поверить! Продолжение следует…» - поделилась дочь Охлобыстина.

Напомним, что три года назад Евдокия вышла замуж за актера Георгия Батариели. А в 2022 году супруги объявили, что ждут первенца. Девушка родила дочь, которую родители назвали Евой.

К слову, Иван Охлобыстин является многодетным отцом. У него шесть наследников, и за свою большую семью он благодарен супруге Оксане. Он делился, что очень счастлив с ней и в другую бы не смог влюбиться.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал, что его 25-летняя дочь Варвара выходит замуж. Ее избранником стал бизнесмен Макс Захаров. Он один из лучших барберов страны.