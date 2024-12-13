Дочь Ивана Охлобыстина впервые рассказала о сорванной свадьбе с экс-возлюбленным. Варвара поделилась откровением в соцсети.

По словам Варвары, после расставания ей удалось сохранить дружеские отношения с экс-возлюбленным. При этом девушка не стала называть причины произошедшего, намекнув на приватность личной жизни.

«Мы с Максимом нормально расстались! Расставания случаются, и это точно дело семейное, как и вопрос вложений», — высказалась дочь Ивана.

Напомним, что Варвара вложилась в бизнес экс-возлюбленного и помогла ему сделать ремонт.

Дочь Ивана оптимистично смотрит на свое будущее и не боится одиночества. Кроме того, она увлеклась музыкой, не желая продолжать актерскую династию.

«Сделать карьеру, как мама, я не мечтала и прославиться в кино — тоже. Хотелось просто найти любимое дело и делать его лучше всех. Главная боль моих родителей — это то, что я никогда не вернусь в медицину. Им очень сложно понять, что это не мое», — резюмировала девушка.

Ранее дочь Охлобыстина заявила, что ей активно пишут мужчины после сорванной свадьбы. Подробности читайте в этой новости.

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