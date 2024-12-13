Не выдержала разлуки: 18-летняя невеста Лепса оставила учебу в Лондоне и вернулась в Москву

Певец Григорий Лепс сообщил о возвращении 18-летней невесты Авроры в Россию. Перед Новым годом она оставила учебу в Лондоне, чтобы провести время с возлюбленным.

Своей радостью Лепс поделился с журналистами на премии «Золотой Граммофон». Во время беседы с порталом «7Дней.ru» он отметил, что они с Авророй, наконец, воссоединились. Из-за долгой разлуки девушка не стала дожидаться праздников и купила билет на самолет уже сейчас.

Впрочем, 31 декабря Аврора все-таки проведет не в компании Григория. Он рассказывал, что будет, как и обычно, работать, но все-таки постарается вырваться хотя бы ближе к утру. К тому же певец подготовил какой-то ценный подарок для возлюбленной. Что именно он приобрел — неизвестно. Но Лепс не отличается скупостью. Его невеста делилась в Сети фото кольца с бриллиантом, которое ей преподнес избранник, а также хвасталась огромными букетами.

Напомним, что в Лондоне Аврора учится на дизайнера. Ее решение поехать за границу Григорий Лепс воспринял спокойно, так как доверяет ей.

Ранее Григорий Лепс объяснил, почему перестал получать награды и премии.