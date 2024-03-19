Дочь Началовой спела с итальянским артистом и поразила всех

Дочь Юлии Началовой Вера спела в Кремлевском дворце с итальянским певцом Пупо. 17-летняя Вера Алдонина поделилась в соцсетях впечатлениями от концерта.

Звездная наследница исполнила композицию вместе с итальянской звездой Энцо Гинацци, которого знают как Пупо. Девушка опубликовала фото в роскошном платье и похвасталась фигурой, поразив поклонников в соцсетях.

В своем личном блоге девушка призналась, что ее часто сравнивают с матерью, но она стремится быть самой собой. Хотя Юлия Началова всегда будет для нее примером, Вера не желает быть ее копией. Она высказала стремление к актерской карьере, несмотря на то что музыку тоже очень любит.

Напомним, что Вера родилась в семье Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. В настоящее время она живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии, но также проводит время с семьей отца. Жена спортсмена, Ольга Алдонина, поделилась с подписчиками, что Вера всегда радушно принимается в их доме и любима как родная. Благодаря приезду старшей сестры дети всегда находятся в ожидании, и дом наполняется семейным теплом и радостью.

Ранее мы писали о том, что певица Лариса Долина рассекретила личную жизнь дочери Юлии Началовой. Она призналась, что девушка находится в отношениях.

Также стало известно о последнем обещании певицы перед смертью. Вера рассказала о разговоре с мамой, который стал для них последним.