«Котик, прости»: дочь Началовой раскрыла последнее обещание певицы перед ее смертью

Российская певица Юлия Началова ушла из жизни пять лет назад в возрасте 38 лет. В годовщину смерти артистки ее дочь Вера Алдонина вспомнила о последнем разговоре с матерью.

Вера вспомнила, как Началова неожиданно позвала ее на разговор. Это произошло за несколько месяцев до смерти артистки. Певица спросила дочь, что она будет делать, когда ее не станет.

«Я ей ответила: „Что за вопросы?“», — пояснила Вера в эфире программы «МАЛАХОВ».

17-летняя девушка не раскрыла подробности разговора, зато она рассказала о последнем обещании матери, которое ей не удалось выполнить. 8 марта у девочки был отчетный концерт в школе, на который певица обещала прийти. Но уже тогда Началовой стало плохо, и она не смогла присутствовать на нем.

«Она заранее позвонила и сказала: „Котик, прости, я не приеду“. Я понимала ее состояние, не было обид. Все было на позитиве, ведь никто не думал о том, что будет через неделю», — сказала дочь артистки.

После смерти мамы Вера живет с бабушкой и дедушкой. Дочь звезды регулярно общается с отцом — футболистом сборной России Евгением Алдониным.

Ранее наследница Началовой поделилась творческими планами. Как выяснилось, школьница мечтает о карьере певицы: ей «интересны сцена и общение со зрителем». Вера заявила, что в скором времени дедушка, композитор Виктор Началов, напишет ей песню. Также у нее есть молодой человек, с которым у дочери артистки серьезные отношения.