Дочь миллиардера Диана Манасир сообщила, что выходит замуж во второй раз
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Дочь миллиардера Диана Манасир сообщила, что выходит замуж во второй раз. 25-летняя блогерша поделилась радостным событием в соцсети.
Диана и ее возлюбленный Леван Назаров проводят новогодние праздники в Куршевеле. Как выяснилось, бизнесмен устроил для избранницы романтический сюрприз: поднявшись на вершину горы, он встал на одно колено и подарил ей кольцо. Манасир ответила ему согласием.
«Сказала «да» на высоте 3000 метров», — высказалась дочь миллиардера.
Многие коллеги поспешили поздравить Диану с помолвкой. Одной из первых оставила свой комментарий победительница «Холостяка» Дарья Клюкина.
«Счастья!» — написала модель.
Напомним, дочь бизнесмена уже была замужем. Она рассталась с финансистом Ростиславом Багировым в 2021 году.
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