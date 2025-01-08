Дочь миллиардера Диана Манасир сообщила, что выходит замуж во второй раз. 25-летняя блогерша поделилась радостным событием в соцсети.

Диана и ее возлюбленный Леван Назаров проводят новогодние праздники в Куршевеле. Как выяснилось, бизнесмен устроил для избранницы романтический сюрприз: поднявшись на вершину горы, он встал на одно колено и подарил ей кольцо. Манасир ответила ему согласием.

«Сказала «да» на высоте 3000 метров», — высказалась дочь миллиардера.

Многие коллеги поспешили поздравить Диану с помолвкой. Одной из первых оставила свой комментарий победительница «Холостяка» Дарья Клюкина.

«Счастья!» — написала модель.

Напомним, дочь бизнесмена уже была замужем. Она рассталась с финансистом Ростиславом Багировым в 2021 году.

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