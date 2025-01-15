33-летний певец SHAMAN выйдет на сцену МХАТа имени Горького вслед за Бузовой

33-летний певец SHAMAN выйдет на сцену МХАТа имени Горького вслед за Ольгой Бузовой. Афиша мероприятия появилась на сайте театра.

В январе 2025 года исполнитель хита «Я русский» выйдет на сцену МХАТа имени Горького с поэтическим проектом «Настоящие». Вместе с ним выступят рэпер ST, группа Grinkevich, авторы-исполнители Сергей Нихаенко, Сергей Чуйков, Владимир Бабенко. Билеты на мероприятие стоят от двух тысяч.

Отметим, что за пару дней до премьеры раскупили все места, кроме одного.

SHAMAN уже не в первый раз выйдет на театральную сцену. Он принимает участие в музыкальном спектакле «Князь Владимир»; ему досталась главная роль.

До этого на театральной сцене выступила Ольга Бузова со спектаклем «Чудесный грузин». Многие россияне были возмущены, что в постановке известного театра приняла участие Ольга, у которой нет актерского образования.

Ранее певец SHAMAN вышел на сцену с 10-летней дочерью, похожей с ним «как две капли». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Дмитрий Певцов ушел из «Ленкома» после 33 лет работы.