Дочь Маликова опубликовала фото младшего брата, рожденного суррогатной матерью

Стефания Маликова опубликовала фото младшего брата, рожденного суррогатной матерью. Блогерша показала редкий снимок в соцсети.

Стефания Маликова посетила выпускной младшего брата — Марк окончил детский сад при гимназии Е.М. Примакова. На торжестве мальчик появился в белой рубашке, брюках и кроссовках. Стефания опубликовала фото выпускника и пожелала ему успехов в дальнейшей учебе — совсем скоро Марк пойдет в первый класс.

«Учись, будь первым, меняй мир! Почти первоклассник. Предвкушаем сентябрь, но сначала — как следует отдохнуть», — высказалась Маликова.

Напомним, Марк появился на свет благодаря суррогатной матери. Дмитрия Маликова и его жену долгое время отговаривали от появления еще одного ребенка в семье, однако супруги настояли на своем, так как мечтали о сыне.

Ранее певец Дмитрий Маликов заявил, что артисты критикуют его из-за съемок в рекламе. Подробности читайте в этой новости.

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