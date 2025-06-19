«Папа всегда рядом»: Дмитрий Тарасов впервые за долгое время встретился с дочерью от первого брака

Футболист Дмитрий Тарасов впервые за долгое время встретился с дочерью от первого брака. Ангелина увиделась с отцом в свой день рождения. Ей исполнилось 16 лет.

В личном блоге Тарасов опубликовал новое фото с наследницей. Спортсмен заранее узнал, где будет отмечать праздник Ангелина, и приехал в ресторан с букетом цветов.

«Это сюрприз. С днем рождения, солнышко. 16 лет — серьезный достаточно возраст. Но хочу, чтобы ты знала, что папа всегда рядом», - заявил Дмитрий.

Отметим, что после развода с мамой Ангелины Тарасов стал реже видеться с дочерью. Многие поклонники даже подозревали, что футболист совсем не участвует в жизни наследницы. Но сам он эту информацию опровергал. Спортсмен делился, что старается постоянно поддерживать связь с девушкой. Ангелина даже приезжает в гости к отцу и его жене Анастасии Костенко и обращется со своими сестрами и братьями.

Ранее Дмитрий Тарасов признался, что хочет вернуться в команду «Локомотив», из которой ушел со скандалом.