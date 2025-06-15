«Коллеги считают, что кринж»: почему Дмитрия Маликова критикуют другие артисты

Дмитрий Маликов объяснил, почему артисты его критикуют и высказался о своих рекламных контрактах.

Певец признался, что некоторые коллеги высмеивают его. По словам Дмитрия, все дело в его многочисленных съемках в рекламе. Однако Маликов не держит зла на коллег, так как воспринимает эту ккритику невсерьез: певец уверен, что ему просто завидуют.

Кроме того, Маликов подчеркнул, что соглашается далеко не на все рекламные интеграции. Певец раскрыл, что отказывается от съемок, если ему предлагают с кем-то подраться в кадре.

«Коллеги считают, что кринж — это мои съемки в рекламе. Коллеги критикуют немножко с завистью, а народ критикует: "Достал со своими рекламами!". Это же тоже круто, это жизнь, надо научиться получать удовольствие от всего», — высказался артист в интервью Лауре Джугелии.

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