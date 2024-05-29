Дочь Лепса попала в шорт-лист конкурса Московского Художественного театра

Дочь Григория Лепса попала в шорт-лист конкурса Московского Художественного театра. Об этом сообщает Kp.ru.

4 июня на Малой сцене МХТ имени А.П. Чехова пройдёт награждение лауреатов и победителя второго конкурса короткометражного кино Художественного театра. Победитель получит возможность снять фильм с участием актеров МХТ по сценарию Паулины Андреевой.

В этом году перед участниками стояла задача снять короткометражный фильм до 225 секунд про Александра Пушкина. В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения писателя.

В шорт-лист вошли 10 работ, среди которых оказался фильм дочки Григория. Инга Лепс поборется за победу в конкурсе.

Членами жюри стали Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Виктор Хориняк.

На данный момент певец не комментировал участие дочки в конкурсе.

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