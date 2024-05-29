«Пишется очень мало хороших песен»: Соседов заявил о дефиците талантливых композиторов в России

В последнее время многие российские артисты перепевают песни 90-х и нулевых годов. Критик Сергей Соседов считает, что интерес звезд к ретро-музыке связано с дефицитом в России талантливых и молодых композиторов.

Критик пояснил, что, когда артисты делают другую аранжировку и меняют текст, они все равно отталкиваются от оригинальной мелодии. По словам Соседова, звезды выбирают хорошие песни, которые были хитами.

«То, что удачно, то хочется перепевать. Сейчас пишется очень мало хороших песен. Сейчас уже нет таких талантливых композиторов», — цитирует Соседова Teleprogramma.pro.

Он добавил, что, возможно, в стране есть талантливые композиторы, но они не могут пробиться в шоу-бизнес из-за определенных трудностей. Соседов одобрил интерес к хорошим песням, которые были написаны несколько десятилетий назад.

Также он добавил, что некоторые каверы порой лучше оригинала.

Ранее критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы «Вирус» на «ВИА Суперстар!» Ольгу Лаки. Журналист заявил, что певица оставила его «на взводе». Артистка не смогла сдержать эмоций из-за резких слов и оценки члена жюри.