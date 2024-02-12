Лариса Гузеева вспомнила, как едва не стала жертвой медведя

Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева вспомнила, как однажды на Камчатке едва не стала жертвой медведя. Об этом пишет издание «Teleprogramma».

По словам артистки, однажды во время визита на Камчатку она вместе с коллегой Светланой Крючковой решила отправиться на берег океана, чтобы понаблюдать за морскими котиками. Однако на месте актрис также встретил медведь.

«И мы пошли к нему. Мы ж не соображали. Нам казалось, что, вау, экзотика», — заявила Гузеева.

К счастью, зверь не обратил внимания на женщин и ушел. Позднее местные жители объяснили Гузеевой, что приближаться к животным категорически не стоит. Так, увидев человека, медведь будет приходить на то место, чтобы найти еду.

«Я уже молчу про то, что зверь в принципе может напасть на человека и лишить жизни», — заключила звезда.

Ранее Лариса Гузеева поведала, как хлеб с семечками едва не разрушил ее брак.