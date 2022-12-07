Дочь-качок Марии Шукшиной хочет сделать из мамы бодибилдершу

33-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной всерьез увлекается бодибилдингом. Анна активно занимается в спортзале, она любит силовые тренировки и с радостью «тягает» штангу. Теперь она хочет научить этому свою знаменитую мать.

Сама 55-летняя Мария не поддерживает любовь дочери к спорту. Она считает, что подобные увлечения только уродуют женское тело. Но наследница говорит, что довольна своим отражением в зеркале. Более того она получает множество комплиментов от мужчин.

По словам брюнетки, в соцсетях ей часто пишут о том, что она жутко выглядит и перекачалась. Но девушка считает, что это лучше, чем иметь лишний вес и страдать от проблем со здоровьем.

«Как вы поняли, это пишут женщины. Мужчины мной восхищаются», – поделилась Шукшина-младшая в интервью Prozvezd.

Анна призналась, что спокойно относится к критике, в том числе от родной матери.