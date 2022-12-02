«Он стоял у истоков дебилизации зрителей»: Шукшина публично унизила Андрея Малахова

Мария Шукшина всегда была остра на язык, чего только стоят ее высказывания в адрес Филиппа Киркорова. На днях стало известно, что Малахова могут наградить за передачу «Песни от всей души». Подобная новость явно не понравилась актрисе, которая жестко высказалась по этому поводу.

В народе давно бытует мнение, что правды и интеллектуального контента давно нет на телевидении. Шукшина считает: именно Малахов стоял у истоков «дебилизации зрителей». По мнению Марии, за столько лет работы на ТВ Андрей обрушил на головы россиян большой поток лжи и грязи. В качестве примера артистка привела фильм-расследование мужчины про изнасилование Шурыгиной.

Обвинила актриса Малахова и в «плясках на костях». Шукшина считает, что вся деятельность телеведущего направлена на осквернение доброго имени. «Установка одна: не нужны России национальные герои. Такие, как Малахов, этим деструктивным процессом и руководили, все больше опускаясь в бездну», — высказалась Мария.

Кроме того, женщина задалась вопросом: Андрей ведет передачу «Песни от всей души», но разве сейчас в стране такое время, чтобы петь и развлекаться?

Многие фолловеры разделили мнение Шукшиной. Будет ли ответ на этот выпад от Малахова — узнаем совсем скоро.

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