Дочь Ирины Апексимовой поменяла фамилию в паспорте после развода с Корешковым

Дочь Ирины Апексимовой поменяла фамилию в паспорте после развода с Егором Корешковым. Дарья Авратинская показала новый документ в соцсети.

В 2022 году Дарья вышла замуж за Егора Корешкова. Их брак просуществовал 3 года. Экс-возлюбленные разошлись без скандала и с благодарностью друг к другу. Дарья отмечала, что сохранила с Егором дружеские отношения.

После развода наследница Ирины решилась на смену фамилии. Теперь она снова Авратинская. Знаменитость взяла фамилию прабабушки, чтобы ее успехи не связывали с известными родителями.

«Видимо, нужно было прожить 31 год, из них 14 лет под псевдонимом, совершить много ошибок, благополучно выйти замуж и так же благополучно развестись, чтобы наконец сделать это. Авратинская!» — написала знаменитость.

Подписчики с восторгом отреагировали на пост Дарьи и пожелали ей счастья на новом жизненном этапе.

