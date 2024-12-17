«Такая ответственность!»: Егор Корешков рассказал, кем бы никогда не стал работать

Актер Егор Корешков заявил, что не хотел бы быть президентом ни за какие деньги. Об этом сообщает Леди Mail.

В сериале «Первый номер» Егор играет заместителя главного редактора журнала IDOL. В офисе редакции происходят интриги и скандалы, которые затягивают каждого героя сериала. В новом интервью актер признался, что, в отличие от своего персонажа, не смог бы работать в офисе: его пугает рутина. Также Егор не хотел бы быть президентом из-за высокой ответственности.

«За работу президентом. Это ж такая ответственность! Но если серьезно, я человек творческий и, как следствие, — свободный. Люблю взять паузу, подумать, пофилософствовать... Поэтому что точно не для меня — это работа в офисе с 09:00 до 21:00. Я даже вполне могу себе представить, что тружусь на заводе, но, главное, — не сидеть в офисе и не составлять бухгалтерские отчеты», — высказался артист.

Егор добавил, что его не пугает физический труд: он ему в удовольствие.

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