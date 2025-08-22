«Проблема с самооценкой»: Ксения Бородина высказалась об отношениях с женатыми мужчинами

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что осуждает женщин, которые состоят в отношениях с женатыми мужчинами. Сейчас знаменитость проходит обучение на психолога. В связи с этим она решил исследовать тему измен с точки зрения любовниц, сообщает The Voice.

42-летная телезвезда также призналась, что очень брезглива. Поэтому ей неприятно думать, что у ее партнера могут быть отношения сразу с двумя женщинами. В прошлом она познала измены на личном опыте. Именно из-за них звезда рассталась со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым.

«Мне всегда казалось, что история про любовницу — это проблема с самооценкой. Потому что в своей картине мира я не могу представить, что встречаю женатого мужика и мне с ним хочется что-то построить!» — поделилась телеведущая.

При этом она понимает, что ее мужчина полностью ей принадлежать не может.

«Я даже представить не могу, что с точки зрения гигиены, мне придется делить мужчину с кем-то. Я на это никогда не пойду», — добавила Бородина.

