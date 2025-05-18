«Ничего себе»: Филипп Киркоров не смог купить статуэтку пантеры и варана в стразах почти за 3 млн рублей

Певец Филипп Киркоров после перерыва вернулся к концертной деятельности и выступил в Санкт-Петербурге, где едва не сгорел из-за неправильно сработавшей пиротехники. Мелкие неудачи начали преследовать исполнителя хита «Цвет настроения синий» еще до начала мероприятия, когда он не смог купить в сувенирном магазине статуэтки на общую сумму почти в три миллиона рублей.

«Какая пантера, ничего себе. Заберу», — заявил Киркоров журналистам, увидев на витрине статуэтку.

Кроме того, внимание певца привлек варан в стразах за 240 тысяч рублей и меховой енот, цена которого не раскрывается.

«Будем вылетать, все заберем», — пообещал артист в шоу «Однажды» на НТВ, но через два дня, когда Киркоров возвращался в Москву, магазин оказался закрыт.

Оставшемуся без дорогостоящих сувениров артисту поклонники вручили кулич. Кроме того, он забрал афишу с рекламой своего сольного концерта, на которой было написано, что все билеты распроданы.

Ранее телеведущий Андрей Малахов подарил Филиппу Киркорову на день рождения два букета вязаных цветов за 1,5 млн рублей от бренда Bottega Veneta. По словам Малахова, певец сам захотел получить их на 58-летие.