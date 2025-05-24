«Чувствовал, что осталось немного»: Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью

Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью. Подробности приводит Теленеделя.

Два месяца назад артист потерял отца: Бедрос Киркоров скончался в возрасте 92 лет.

Несмотря на трагические события, Филипп Бедросович не остановил рабочий процесс и не перенес свою концертную программу. По словам певца, перед смертью отец попросил его не отменять выступления. А двухдневный концерт в Санкт-Петербурге артист посвятил ушдешему из жизни папе.

«Бедрос чувствовал, что осталось немного. Папа меня сразу предупредил, что не нужно горевать, отменять концерты. Он очень за это переживал. Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник», — признался Киркоров.

По словам Филиппа, их последняя беседа с отцом состоялась за несколько дней до его ухода. Тогда Бедрос попросил своего сына жить ярко и вегда оставаться собой.

«Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Папа как будто чувствовал, передавал мне свои напутствия. Он сказал: "Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой". Эти слова я пронесу через всю жизнь. Разговор был незадолго до его ухода, но в нем было так много света… Будто он хотел оставить во мне этот свет навсегда», — признается Филипп.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров попал в больницу из-за осложнений после ожогов.