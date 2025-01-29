Дмитрий Маликов рассказал о необычном подарке от друга в день 55-летия

29 января певец и композитор Дмитрий Маликов отмечает 55-летний юбилей. Он планирует провести день рождения в небольшом кругу самых близких людей. Артист рассказал, в каком настроении встречает новую дату и что подготовили ему родные.

Певец попросил сестру подарить удобные гантели. У артиста есть дома специальная комната для фитнеса, но снаряды вечно падают со стойки. Исполнитель хочет решить эту проблему и хочет получить гантели, которые будут более устойчивы.

Маликов не представляет, что подарят ему дочь Стефания и супруга Елена. Но он вспомнил о презенте, который преподнес друг.

«Один мой друг подарил семейную икону, которую специально заказал на Афоне. На ней изображена Божья Матерь, Святой Дух, святая Елена, святая Стефания и святой Марк. Такая необычная, очень большая икона, красивая», — приводит слова звезды mk.ru.

Дмитрий планирует отметить праздник тихо и спокойно — он готовит дружеско-семейный ужин без какой-либо программы. Артист просто хочет хорошо провести время с близкими людьми.

Ранее Дмитрий Маликов раскрыл историю знакомства с женой Еленой. Он признался, что встретился с ней через друга-должника.