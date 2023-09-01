Плакали даже мужчины: похоронившая супруга Гурцкая поразила публику внешним видом

Певица Диана Гурцкая довела россиян до слез своим видом после смерти мужа. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, артистка вновь вышла на сцену после семейной трагедии. У Дианы прошло выступление в Кремле в честь Дня знаний. Сообщается, что состояние Гурцкой остается неизменным: она по-прежнему не улыбается и не желает общаться с посторонними. Также певица появилась на сцене без макияжа, хотя раньше она тщательно продумывала каждый образ.

Кроме того, перед выступлением Гурцкая закрылась в своей гримерке. А к публике артистку выводили помощники, которые старались не подпускать к ней поклонников.

Как сообщает mk.ru., когда Диана запела, у многих зрителей на глазах появились слезы. Известный хит «Ты знаешь мама» растрогал даже мужчин: строчки из текста на этот раз звучали особенно проникновенно.

После выступления артистка уехала из Кремля, отказавшись выходить к журналистам.

Напомним, супруг Дианы скончался в мае 2023 года. Пётр Кучеренко перенес сердечный приступ на борту самолета.

Ранее журналистка Ирина Хакамада заявила, что внезапная смерть мужа «ужасно ударила» по певице. Подробности смотрите в этой статье.