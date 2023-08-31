«Выгнала меня на улицу»: дочь Даны Борисовой рассказала о ее пьяной выходке

Дочь Даны Борисовой рассказала, что мать однажды напилась и выгнала ее на улицу, об этом Полина рассказала в шоу «Честное слово».

Долгое время мать и дочь не ладили между собой и даже не разговаривали. Причин на это было много, однако сейчас между ними установились теплые и доверительные отношения.

«Я помню она жила там (у отца — прим. ред.). Я выходила с собакой гулять, у нас общий двор. А она выбегала на пробежку и даже не здоровалась, пробегала мимо меня», — рассказала телеведущая.

Полина призналась, что самые страшные воспоминания о маме касаются ее заграничных поездок. В них звезда «Армейского магазина» отрывалась по полной и не следила за количеством выпитого алкоголя. Гулянки проходили на глазах маленькой дочери.

«Мы были втроем: бабушка, мама и я. Бабушку почему-то забрали в больницу. А мама напилась сильно и меня выгнала на улицу. Я так ревела, не знала что делать. Побежала в какой-то магазин, там была русская женщина. Мне помогли», — вспомнила девочка.

Дана признала свою вину и заявила, что находилась тогда «на дне». Сейчас ей стыдно за произошедшее. По словам телеведущей, теперь она настолько привязана к дочери, что боится отпускать ее за границу для изучения иностранного языка.

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