11-летняя дочь Анны Снаткиной заявила, что потратит первый гонорар в кино на шопинг в Дубае. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Наследница Анны дебютировала в кино в фильме «Каждый мечтает о собаке». В студии передачи Снаткина призналась, что у дочки есть свой райдер, в котором прописаны сладости и борщ на обед. По словам звездной мамы, для нее, в первую очередь, важна безопасность дочери на съемочной площадке: во время работы над фильмом Снаткина была рядом с наследницей.

«Мы помним каждый ее взгляд, когда она была на съемочной площадке, потому что это был первый раз. Это произошло случайно, мы не хотели и не стремились», — рассказал отец девочки.

Как выяснилось, 11-летняя школьница довольна своей работой в кино. За съемки она получила свой первый гонорар, который потратит на шопинг в Дубае.

«Моя мечта — еще раз съездить в Дубай и закупиться», — высказалась дочь Анны.

Ранее муж Анны Снаткиной признался, что их 11-летняя дочь мечтает стать актрисой. Подробности читайте в этой новости.

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