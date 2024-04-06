Это заложено «в генах»: 11-летняя дочь Анны Снаткиной определилась с будущей профессией

Муж Анны Снаткиной Виктор Васильев признался, что их 11-летняя дочь Вероника решила пойти по стопам родителей и стать актрисой. Об этом сообщает The Voice.

Дочка экс-участника Comedy Club с раннего возраста развивает творческие способности. Так, девочка занимается вокалом, ходит на уроки по сольфеджио и актерскому мастерству. Более того, Вероника уже определилась с будущей профессией – она мечтает стать артисткой.

«В этом плане Вероника похожа на свою маму. Представляете, когда она была совсем маленькой, видела нас с женой по телевизору и спросила: «Папа, а если мама – актриса, то ты кто? Актрис?» – вспоминает Виктор Васильев.

При этом знаменитые родители Вероники не планируют переубеждать ее. Они поддерживают выбор дочки, поскольку уверены, что нужно всегда слушать свое сердце.

«Возможно, оградить пытаются те родители, которые случайно в этот мир попали. Но и я, и Аня целенаправленно шли в нашу профессию. У обоих была мечта попасть в телевизор, на экран кинотеатра, на сцену. Это шло из детства», - рассказал супруг Снаткиной.

Васильев отметил, что желание стать артисткой у их дочери может быть заложено «в генах».

«Я ничего против не имею, если моя дочь станет актрисой. Пусть пробует и старается», – заключил он.

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