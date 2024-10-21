Дочь Ани Лорак впервые за долгое время вышла в свет

13-летняя дочь певицы Ани Лорак приехала с ней на съемки вокального шоу. Артистка показала закулисье проекта «Ты супер» в соцсети.

Ани Лорак стала членом жюри шоу «Ты супер». В личном блоге певица показала, как стилисты собирают ее для съемок. Артистку нарядили в белый костюм из пиджака и юбки и серебристые туфли. Также Лорак сделали «голливудскую» укладку и макияж с акцентом на губы.

Примечательно, что на съемках Ани впервые за долгое время появилась с 13-летней дочкой от брака с турецким бизнесменом. Лорак развелась с предпринимателем, узнав про его измену.

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