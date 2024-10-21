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Опубликовано 21 октября 2024, 16:04
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Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото со вторым мужем

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото со вторым мужем

© Starface.ru

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем. Знаменитость поделилась семейным фото в соцсети.

В 2024 году Дарья Мельникова сообщила, что вышла замуж во второй раз за Романа Набатова, от которого родила ребенка. Супруги ведут уединенный образ жизни и редко выходят в свет, но на этот раз Дарья решила удивить публику редким семейным кадром.

На опубликованном снимке Мельникова запечатлена в розовой толстовке в домашней обстановке, а Набатов нежно прильнул к ее щеке, пытаясь поцеловать.

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото со вторым мужем

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Напомним, что у Дарьи есть два сына от предыдущего брака.

Ранее недавно родившая Дарья Мельникова намекнула на беременность. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что телеведущая Лера Кудрявцева купила новый китайский автомобиль за 5 млн рублей.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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