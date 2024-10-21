Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото со вторым мужем
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Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем. Знаменитость поделилась семейным фото в соцсети.
В 2024 году Дарья Мельникова сообщила, что вышла замуж во второй раз за Романа Набатова, от которого родила ребенка. Супруги ведут уединенный образ жизни и редко выходят в свет, но на этот раз Дарья решила удивить публику редким семейным кадром.
На опубликованном снимке Мельникова запечатлена в розовой толстовке в домашней обстановке, а Набатов нежно прильнул к ее щеке, пытаясь поцеловать.
Напомним, что у Дарьи есть два сына от предыдущего брака.
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