Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото со вторым мужем

Актриса из «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала редкое фото с мужем. Знаменитость поделилась семейным фото в соцсети.

В 2024 году Дарья Мельникова сообщила, что вышла замуж во второй раз за Романа Набатова, от которого родила ребенка. Супруги ведут уединенный образ жизни и редко выходят в свет, но на этот раз Дарья решила удивить публику редким семейным кадром.

На опубликованном снимке Мельникова запечатлена в розовой толстовке в домашней обстановке, а Набатов нежно прильнул к ее щеке, пытаясь поцеловать.