Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, когда вернется в Россию
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Блогер Анна Заворотнюк сообщила, что прилетит в Москву к матери до конца мая. Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о планах в соцсети.
Анна Заворотнюк ведет активный диалог с подписчиками. На этот раз фолловеры поинтересовались, когда она вернется в Россию из ОАЭ. К слову, ответ блогера не заставил себя ждать.
«Очень скоро, до конца месяца прилечу», — высказалась Заворотнюк.
Также Анна рассказала о жизни в ОАЭ. По словам знаменитости, ей комфортно находиться в Дубае.
Напомним, что Анна больше года не проживает на территории РФ. Вместе с избранником она переехала в Дубай. Заворотнюк часто приезжает в Россию, чтобы навестить тяжелобольную мать.
Ранее дочь Заворотнюк раскрыла состояние после болезни. По словам Анны, она неделю не выходила из дома. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что певица Алла Пугачева может вернуться в Россию из-за смерти любимого человека.