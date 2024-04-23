«Подхватила вирус»: дочь Заворотнюк раскрыла состояние после болезни

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о своем самочувствии после болезни. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Как призналась блогер, она подхватила вирус в Дубае и почти неделю не выходила из дома.

«Я наконец-то выбралась из своего заточения. Не могу поверить своему счастью. Хожу в толстовке в плюс 36, на всякий случай. У меня был довольно неприятный вирус, подхватила в Дубае, но сейчас наконец выздоровела», — заявила Заворотнюк.

Девушка уточнила, что у нее неожиданно поднялась температура, заболело горло и заслезились глаза. Наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» добавила, что лечилась средствами, которые ей порекомендовали медики.

Напомним, что Анна Заворотнюк в 2022 году переехала из России в Дубай. Тогда девушка признавалась, что отъезд связан с работой ее возлюбленного, а не с политическими событиями. Анна девять лет состоит в отношениях с бизнесменом, чье имя тщательно скрывает. В 2021 году блогер объявила о своей помолвке, однако она ничего не рассказывала о свадьбе.

Ранее больная раком Анастасия Заворотнюк назвала «бредом» слухи о госпитализации.