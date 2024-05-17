Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о тайной свадьбе

28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что тайно вышла замуж 2 года назад. Анна Заворотнюк рассказала о личной жизни в соцсети.

Наследница Анастасии ведет активный диалог с подписчиками. На этот раз фолловеры поинтересовались, сколько лет Анна живет в браке. К слову, ответ не заставил себя ждать.

Как выяснилось, блогерша тайно расписалась с избранником в 2022 году.

«Мы 8 лет вместе, а расписались в 2022 году», — заявила Заворотнюк.

Анна не спешит раскрывать личность возлюбленного. Известно, что пара познакомилась во время учебы в университете Нью-Йорка.

Ранее блогер Анна Заворотнюк сообщила, что прилетит в Москву к матери до конца мая. Анна больше года не проживает на территории РФ. Вместе с избранником она переехала в Дубай. Подробности читайте в этой новости.

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