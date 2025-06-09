«Принятие прошлого — залог отношений мечты»: певица Алсу заговорила о примирении с бывшим мужем

Певица Алсу неожиданно намекнула на возможное воссоединение с бывшим мужем Яном Абрамовым. В личном блоге артистка опубликовала философский пост, в котором поразмышляла об отношениях мечты.

Исполнительница хита «Зимний сон» рассказала поклонникам, что сейчас читает книгу об отношениях, из которой узнала много нового. Так, Алсу призналась, что по-другому взглянула на причины семейных конфликтов, в основе которых лежат детские травмы.

«Ни для кого не секрет, что одно из главных составляющих благополучных длительных отношений — это диалог. В первую очередь, оказывается, надо качественно разговаривать о нашем прошлом. <…> Что вы думаете о том, что, если посмотреть на партнера сквозь призму трудностей, которые ему пришлось пережить, вы начнете больше сочувствовать и принимать его и меньше видеть в нем противника? А если концентрироваться только на том, что выводит вас из себя, то будете видеть в нем только это», — отметила певица.

Алсу дала понять, что намерена «применить знания» на практике. Многие решили: тем самым артистка намекнула, что готова вернуться к Яну Абрамову после громкого развода летом 2024 года.

«Из этого я поняла: сопереживание и принятие трудностей прошлого друг друга — залог отношений вашей мечты. А теперь надо это как-то применить», — заявила Алсу.

В ответ на публикацию знаменитости подписчики согласились с тем, что это здоровый подход к отношениям. Однако многие восприняли высказывания Алсу как готовность простить экс-супруга и осудили ее.

«А Ваш бывший муж не хотел копаться в Ваших травмах? Полюбите себя и ставьте себя на первое место!» — возмутились в Сети.

Напомним, в конце мая 2024 года Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, несмотря на наличие троих общих детей. По слухам, причиной разрыва стали измены бизнесмена. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее Алсу обратилась к бывшему мужу после завершения судебного процесса по разделу имущества: «Я благодарна Яну за наши совместные годы».