Дочь Александра Градского призналась, что старалась не замечать Марину Коташенко. Об этом стало известно из эфира шоу «Малахов».

Александр Градский женился на Марине Коташенко за месяц до смерти. При этом пара была вместе с 2003 года. Как выяснилось, между супругами возникали разногласия: музыканта смущало отношение избранницы к его старшим детям. Дело в том, что Коташенко намеренно игнорировала их и избегала с ними общения.

Мария Градская призналась, что она пыталась сблизиться с Коташенко. Однако ее старания не увенчались успехом. «Мы с Мариной выбрали нейтралитет в общении: я тебя не вижу, а ты меня. Был момент, когда мы пытались сблизиться, но это ни к чему не привело», — цитирует The Voice высказывание Градской из эфира шоу.

Даниил Градский подтвердил слова сестры. Он отметил, что избранница отца вела себя отстраненно и намеренно не замечала его присутствия. По воспоминаниям Градского, он всегда громко здоровался с Коташенко, но она никак не реагировала на приветствие.

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