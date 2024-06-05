Дочь 93-летней вдовы Леонида Гайдая заявила, что кто-то распускает сплетни о них

Дочь Заслуженной артистки России и вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой назвала сплетнями появившиеся в СМИ данные о болезни звездной матери. Оксана Гайдай опровергла информацию прессы и выразила недоумение тем, откуда могли появиться подобные слухи.

«Даже не знаю, кто распускает эти сплетни про нас. У нас все хорошо. Мы люди не публичные, свою частную жизнь не афишируем, - сказала женщина в беседе с Kp.ru.

Она подчеркнула, что с Ниной Гребешковой все нормально.

Ранее сообщалось, что 93-летнюю Гребешкову госпитализировали в Москве. По информации источника, знаменитость пожаловалась на боль в области живота. Она также рассказала, что за несколько дней до этого случайно упала дома и ударилась левым боком.

Позже информацию прокомментировала и сама Гребешкова, заверив, что у нее нет проблем со здоровьем.