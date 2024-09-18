«Добрые СМИ, вы живы?»: внук Пугачевой отреагировал на новости о разводе

33-летний Никита Пресняков прокомментировал новость о разводе с Аленой Красновой. Внук Аллы Пугачевой отреагировал на слухи о браке в соцсети.

В сентябре 2024 года Леонид Дзюник заявил о разводе Никиты. Слухи о новом статусе Преснякова быстро распространились в СМИ. Узнав об этом, певец пришел в ярость. По его словам, в Сети отсутствует правдивая информация о нем.

«Добрые СМИ, вы живы? Наверное, за всю жизнь был только один процент чего-то правдивого про меня потому что 99% — это какая-то дичь. Люди же смотрят и думают, мол, какой дурак», — высказался музыкант.

Никита заявил, что готов провести прямой эфир с опровержением всех сплетен о нем. Пресняков призвал не верить статьям журналистов.

«Если что, спросите меня лично», — резюмировал внук Пугачевой.

Ранее муж Аллы Пугачевой опубликовал фото с детьми-двойняшками в день их 11-летия. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алсу решила подать иск о разделе имущества с экс-мужем в суд Лондона.